Marmaray'da Doğal Gaz Kaçağı Mı Var? TCDD'den Flaş Açıklama!
Marmaray'ın Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili TCDD'den de son dakika açıklaması geldi! Açıklamada seferlerin durdurulduğu belirtildi. İşte detaylar...
İstanbul'da Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu iddiası sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer almıştı. Doğal gaz kaçağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD), konuyla ilglili açıklama geldi.
Tuzla - Gebze Arası Tren Trafiğine Kapatıldı
Doğal gaz kaçağı ile ilgili TCDD'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demiryolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 17, 2023
Marmaray seferleri Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır.
Yapılan açıklamada, "Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı