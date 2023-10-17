Marmaray'da Doğal Gaz Kaçağı Mı Var? TCDD'den Flaş Açıklama!

İstanbul'da Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu iddiası sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer almıştı. Doğal gaz kaçağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD), konuyla ilglili açıklama geldi.

Tuzla - Gebze Arası Tren Trafiğine Kapatıldı

Doğal gaz kaçağı ile ilgili TCDD'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demiryolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır.

Marmaray seferleri Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır. — Marmaray (@Marmaraytcdd) October 17, 2023

Yapılan açıklamada, "Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.