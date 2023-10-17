Marmaray'da Doğal Gaz Kaçağı Mı Var? TCDD'den Flaş Açıklama!

Marmaray'ın Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili TCDD'den de son dakika açıklaması geldi! Açıklamada seferlerin durdurulduğu belirtildi. İşte detaylar...

Marmaray'da Doğal Gaz Kaçağı Mı Var? TCDD'den Flaş Açıklama!
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İstanbul'da Marmaray'ın Tuzla istasyonunda doğal gaz kaçağı olduğu iddiası sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer almıştı. Doğal gaz kaçağı iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD), konuyla ilglili açıklama geldi.

Tuzla - Gebze Arası Tren Trafiğine Kapatıldı

Doğal gaz kaçağı ile ilgili TCDD'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Marmaray # tuzla # doğal gaz # TCDD
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