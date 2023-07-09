Marmaris'te orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda iki ayrı noktada yangın çıktığı belirtildi.
Yangınların çıkış nedeni bilinmezken Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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