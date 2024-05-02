Mersin'de yaşanan feci kazaya karışan sürücü gözaltında!

Mersin'de kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin ölümüne, kendisi dışında 1 kişinin de yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Mersin'de yaşanan feci kazaya karışan sürücü gözaltında!
Son Güncelleme:

Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak kaldırımdaki 2 yaya ile ağaçlara çarparak devrilen otomobilin sürücüsü A.D'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında A.D'yi gözaltına aldı.

A.D'nin kullandığı 33 ARD 405 plakalı otomobil, dün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Demirtaş Mahallesi kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkmış, kaldırımdaki Sultan Sedef (33) ve Suriye uyruklu Mahmut Alhacim'e (33) ile ağaçlara çarpan araç devrilmişti.

Kazada sürücü ve çarptığı 2 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Sedef müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

# Mersin # kaza
Çok Okunanlar
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Konya'da trafikte çıkan tartışma can aldı!
Konya'da trafikte çıkan tartışma can aldı!
İstanbul Valisi Gül'den çarpıcı açıklama: "Taksim için izin talebinde dahi bulunmadılar"
İstanbul Valisi Gül'den çarpıcı açıklama: "Taksim için izin talebinde dahi bulunmadılar"
Öne Çıkanlar İşçilerin 1 Mayıs'ta hükümetten talepleri ne oldu? | ULUSAL HABER İşçilerin 1 Mayıs'ta hükümetten talepleri ne oldu? | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat… Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat…