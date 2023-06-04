Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Mersin'in Anamur ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Siirt'ten Antalya'ya giden 16 ASR 690 plakalı, Kamil Koç firmasına ait otobüs, Uçarı Mahallesi D-400 kara yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki 1 yolcu hayatını kaybetti, sürücü ve 13 yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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