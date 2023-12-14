MESAM 37.Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye’nin ilk ve en büyük meslek birliği Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği MESAM, 37. kuruluş yıl dönümünü gala ve ödül töreniyle kutladı. Galada 6 Şubat depremi ve Filistin’de yaşanan katliama dikkat çekmek için kısa film gösterimi yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen Gala ve Ödül töreninde onur ödülleri, en iyi çıkış yapan sanatçılar ve gazeteciler onurlandırıldı.



MESAM Başkanı Recep Ergül'ün açılış konuşmasını yaptığı gecede, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.



Ödül töreninden önce MESAM’ın 6 Şubat depreminden sonra yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen binasının sembolik temel atma töreni yapıldı.



6 Şubat depremi ve Filistin’de yaşanan katliamda unutulmadı.

Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülünü Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Serhat Dalgıç, Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Atatürk Ödülü de ünlü sanatçı Sabahat Akkiraz’a verildi. En iyi çıkış yapan sanatçı ödülü Norm Ender'e gitti.

Telif Hakları konusunda yaptıkları haber ve yazılarla sanatçılara destek veren gazeteciler de unutulmadı.

Aydınlık gazetesinin Kültür Sanat muhabiri Ali Ulusoy'a basın ödülü takdim edildi. Ulusoy, aldığı ödülü Aydınlık gazetesine ithaf etti.