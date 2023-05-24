Meteoroloji'den 4 kente turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 4 ilimizde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...

Meteoroloji'den 4 kente turuncu alarm
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Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre; akşam saatlerine kadar Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010247y

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