Meteoroloji'den 4 kente turuncu alarm

Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre; akşam saatlerine kadar Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010247y