Muğla yangınında sabotaj şüphesi! Otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde yangının başladığı sırada bölgeden bir otomobilin uzaklaştığı görüldü. Güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
Muğla, Milas'ta dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Orman yangınına 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yangının çıkış anına dahil ortaya çıkan görüntüler ise merak uyandırdı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde yangının başladığı alanda bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Akıllara sabotaj ihtimalini getiren görüntüler sonrası güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
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