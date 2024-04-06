Muğla'da bayram tatili yoğunluğu başladı!

Türkiye’nin turizm merkezlerinden olan Muğla’da Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu başladı.

Muğla'da bayram tatili yoğunluğu başladı!
Editör: Metehan Gül
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Muğla’da trafik ekipleri ile asayiş ekipleri kazaları önlemek amacı ile vatandaşlara uyarıda bulundular.

Muğla'da bayram tatili yoğunluğu başladı! - Resim : 1

Türkiye’nin turizm merkezlerinden olan Muğla’da Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğunluk gözlemlenirken, kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70’lik orana ulaşması bekleniyor.

Muğla'da bayram tatili yoğunluğu başladı! - Resim : 2

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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