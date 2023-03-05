Bakan Kurum: "Uygun alanlarda inşa çalışmalarına başlayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kurum, 7 bini aşkın hasar tespit personeliyle birlikte çalışmaları yürüttüklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Konteyner kentlerin kurulumu AFAD'ımız koordinasyonunda yürütüyoruz. Kalıcı barınma alanları yapılana kadar konteyner kentlerin kurulumunu yapmaya devam ediyoruz. Bu yapılarda da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa zamanda inşallah bu çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızı çadır kentlerden konteyner kentlere yerleşim noktasında bu çalışmaları noktalamayı arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın evlerindeki hasarın tespitini yapıyoruz. 7 bini aşkın hasar tespit personelimizle 11 ilimizde aralıksız bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"1 MİLYON 728 BİN BİNADA İNCELEME YAPILMIŞTIR"

Bakan Kurum, 1 milyondan fazla binada incelemelerin yapıldığını belirterek şunları söyledi:

- Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık. Kahramanmaraş'ta ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bu tespitlerle birlikte yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde sağlam zeminde. şehrin büyüme öngörüsü ile sanayisi ile birlikte bir taraftan da rezerv alanlarda belirlediğimiz inşaat sürecini yürütüyoruz. 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz. Her gün ihalelerimizi sözleşmelerimizi yaparak inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.

"21 ŞUBAT'TAN 6 MART'A KADAR 21 BİN KONUTUMUZUN YAPIMINI BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, inşaat sürecini başlatan ilk sözleşmenin 21 Şubat'ta imzalandığını ve 6 Mart tarihine kadar 21 bin konutun yapımına başlanmış olacağını belirterek şunları söyledi: