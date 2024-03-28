"Narkoçelik-9" operasyonlarıyla 1 ton 43 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Narkoçelik-9" operasyonlarının sonuçlarını sosyal medya hesaplarından duyurdu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 41 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 İlde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-9” Operasyonlarında; 1 Ton 43 Kg Uyuşturucu Madde ve 387 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

434 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 545 ekip, 1.602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta "NARKOÇELİK-9” operasyonları düzenlendi. " ifadelerine yer verdi."