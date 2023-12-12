Nevşehir'de Enteresan Hırsızlık

Nevşehir'de Göre Belediyesi'ne hırsız girdi.

Belediye çalışanları, sabah işe geldiklerinde binanın çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü.

Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutularının ve belediyeye ait kasayla, içindeki 17 bin TL'nin olmadığını fark etti.

Çalışanların ihbarıyla adrese gelen jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.