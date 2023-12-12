Nevşehir'de Enteresan Hırsızlık

Nevşehir’in Göre ilçesinde enteresan bir olay yaşandı. Göre Belediyesi’ne hırsız dadandı. Hırsızlar hem 17 bin lirayı hem de kamera kayıtlarını çalarak kayıplara karıştı.

Nevşehir'de Enteresan Hırsızlık
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Nevşehir'de Göre Belediyesi'ne hırsız girdi.

Belediye çalışanları, sabah işe geldiklerinde binanın çay ocağının camlarının kırık olduğunu gördü.

Binada araştırma yapan çalışanlar, güvenlik kamerasının kayıt kutularının ve belediyeye ait kasayla, içindeki 17 bin TL'nin olmadığını fark etti.

Çalışanların ihbarıyla adrese gelen jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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