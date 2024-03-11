Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Giresun'da öğrenci servisi devrildi. Alınan ilk bilgilere göre çok sayıda yaralı var!

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Editör: Yağmur Biçen
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Bugün akşam saatlerinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. 

Uğurca köyündeki ilkokuldan öğrencileri alan Hasan Ç. idaresindeki plakalı okul servisi, köyün çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada 10 öğrenci ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# öğrenci # kaza # giresun
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