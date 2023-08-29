Ordu'da eski eşini öldüren zanlı tutuklandı! Sopayla vahşice darbetmişti

Ordu'da vahşice işlenen bir kadın cinayeti meydana geldi. Cinayetin adresi Altınordu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki M.B., eski eşi 39 yaşındaki Ayşe Ç.'nin evine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü. Ayşe Ç.'nin eski kocası kadını vahşice sopayla darbetti.

Durumu farkeden komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Ç., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı M.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.