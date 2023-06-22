Ordu'da sağanak heyelana yol açtı

Ordu'da sağanak heyelana yol açtı. Heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ordu'da sağanak heyelana yol açtı
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Ordu'da heyelan nedeniyle Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkisindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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