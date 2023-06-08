Ordu'da sağanak sonrası korkunç manzara: 94 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'da sağanak yağışlar heyelana neden oldu. 4 ilçede 94 noktada heyelan meydana geldi. Bazı yollarda ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Ordu'da sağanak sonrası korkunç manzara: 94 noktada heyelan meydana geldi

Ordu'da iki gün etkisini gösteren sağanak, 4 ilçedeki 94 noktada heyelana neden oldu.

Ordu'da sağanak sonrası korkunç manzara: 94 noktada heyelan meydana geldi - Resim : 1

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler,5-6 Haziran tarihlerinde Akkuş, Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçelerinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine 148 personeli, 74 iş makinesiyle sahada görevlendirdiklerini belirten Güler, "Ordu'da 94 noktada irili ufaklı heyelan oldu. Bazı yollarda ve tarım arazilerinde maddi hasarlar meydana geldi. Ekiplerimiz hasar gören yerlere anında müdahale etti. Çok şükür aldığımız tedbirlerle can kaybı yaşanmadı, önemli ölçüde sıkıntı olmadı. Şu an için herhangi bir kapalı yolumuz bulunmuyor. Bütün her yere aynı gün içerisinde ekiplerimiz tarafından müdahale edildi." dedi.

Ordu'da sağanak sonrası korkunç manzara: 94 noktada heyelan meydana geldi - Resim : 2

Güler, bölgenin heyelan bölgesi olması nedeniyle çalışmaları ona göre yürüttüklerini vurgulayarak, "Kalıcı çözüm adına çalışmalar yapıyoruz. Olası deprem ve heyelan gibi afetlere karşı yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca yeşil alan oranını da yüzde 115 oranında arttırdık." diye konuştu.

Ordu'da sağanak sonrası korkunç manzara: 94 noktada heyelan meydana geldi - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ordu # ordu # sağanak # heyelan
Meteoroloji uyardı: 4 bölgeye geliyor İstanbul'da peş peşe operasyonlar Malatya'da feci kaza Mersin'de büyük operasyon
Çok Okunanlar
1 Göbeklitepe'deki polenlerde ilginç detay
2 En iyi 10 korku filmi
3 Türkiye'deki en popüler turistik yerler
4 Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı böyle karşılandı
5 1 gecede ömrünüzden 5 yıl çalan besinler!