Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir çocuk hayatını kaybetti

İbrahim Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 9 yaşındaki Hamit Talha Acar hayatını kaybetti.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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