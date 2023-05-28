Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: Bir çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Acar idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 9 yaşındaki Hamit Talha Acar hayatını kaybetti.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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