Otogarda çıkan kavgada arada kalan çocuk hayatını kaybetti!

Olay, Şanlıurfa'da yaşandı. Yaşanan kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1’i polis 10 kişi ise yaralandı.

Otogarda çıkan kavgada arada kalan çocuk hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı.

İddiaya göre otogardaki Nazar firmasına ait bilet gişesine gelen bir grup ile çalışanlar arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silah ve bıçak kullanıldığı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki Halil Deveci hayatını kaybederken 10 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan birinin kavgaya müdahale eden polis olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şanlıurfa # şanlıurfa # silahlı kavga
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