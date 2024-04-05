Milas'ta bıçaklı kavga: yaralılar var!

Olay, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana geldi. Kapalı pazar yerinde yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Milas'ta bıçaklı kavga: yaralılar var!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Muğla’nın Milas ilçesinde meydana geldi. Kapalı pazar yerinde yaşanan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve kırık camlar kullanılırken, kavgada 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri kavgayı kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İ.S.’nin karnından aldığı bıçak darbesi sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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