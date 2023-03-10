Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı

Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart’tan önce alınmış ve 14 Mayıs’ı kapsayan seyahatler için dileyen yolcular biletlerinde ücretsiz açığa alma, iptal ve değişiklik yapabilecek.

Ayrıca 10 Mart öncesinde bilet almış yolcular, sadece bilet ücreti farkı ödeyerek diledikleri tarih ve bölgeye uçuşlarını planlayabilecek.

Bilet işlemleri, uçuşlardan 24 saat önce çağrı merkezleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.