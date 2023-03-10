Pegasus'tan yolcularına seçimler için ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı
Pegasus Hava Yolları, 14 Mayıs Pazar günkü genel seçimlerde oy kullanmak amacıyla seyahatlerinde değişiklik yapmak isteyen yolcularına ücretsiz iptal ve değişiklik imkanı sundu.
Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart’tan önce alınmış ve 14 Mayıs’ı kapsayan seyahatler için dileyen yolcular biletlerinde ücretsiz açığa alma, iptal ve değişiklik yapabilecek.
Ayrıca 10 Mart öncesinde bilet almış yolcular, sadece bilet ücreti farkı ödeyerek diledikleri tarih ve bölgeye uçuşlarını planlayabilecek.
Bilet işlemleri, uçuşlardan 24 saat önce çağrı merkezleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıMarmara Bölgesi için kritik uyarı Meteoroloji il il uyardı Kayseri'de deprem oldu İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli