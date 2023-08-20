Polis ekiplerinin denetimlerinde 5 bin 783 şahıs kontrol edildi

Eskişehir’de 328 personelle yapılan geniş çaplı denetimlerde 5 bin 783 şahsı sorgulanırken, aranması olan 6 şahıs yakalandı.

ESKİŞEHİR'DE DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Ayrıca kontrol edilen 517 araçta bulunan 34 sürücüye 157 bin lira ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 328 personel, 2 Tim Çevik Kuvvet, 1 Özel Harekât ve 1 Tim Terörle Mücadele ekibinin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 90 umuma açık yer kontrol edilirken, toplam 5 bin 783 şahsın sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca yoklama kaçağı 3 şahıs ekipler tarafından tespit edildi. Şüpheli şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca ve 8 mermi, 32 pompalı tüfek mermisi, 98 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hapı, 1 adet polis ekip haber kartı ele geçirildi.