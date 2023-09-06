Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki sel hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

- İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.