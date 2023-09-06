Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki sel hakkında açıklama

İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında hayatını kaybeden 2 vatandaş için rahmet dileyen Bakan Koca "Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki sel hakkında açıklama
Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

- İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.

Kaynak: TRT Haber

# istanbul # sağanak # fahrettin koca
Çok Okunanlar
İstanbul sele teslim oldu!
İstanbul sele teslim oldu!
Başakşehir'de AVM'yi su bastı
Başakşehir'de AVM'yi su bastı
İstanbul'da yağışlar ne kadar devam edecek?
İstanbul'da yağışlar ne kadar devam edecek?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ali Yerlikaya açıklama yaptı!
Ali Yerlikaya açıklama yaptı!
Öne Çıkanlar Togg Fabrikası'nda bir ilk! CHP'li vekillerden Togg'a övgü - Ulusal Kanal Togg Fabrikası'nda bir ilk! CHP'li vekillerden Togg'a övgü - Ulusal Kanal Mbappe 100 milyon eurodan vazgeçti! Mbappe 100 milyon eurodan vazgeçti!