Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi yakalandı
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 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet ve şube müdürlüklerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1210 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 6,50 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, esrarlı sigara, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 tabanca fişeği, 27 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Yakalananlardan birinin, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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