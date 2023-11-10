Samsun'dan Türkiye'ye Yeşillik Yayılıyor! Türkiye'nin En Büyük Üretim Tesislerinden...

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesine bağlı şefliklerle beraber yılda 10 milyon fidan üretiyor. Üretilen bu fidanlar orman yangınlarının yaşandığı yerler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderilerek şehirlerin yeşillenmesine katkıda bulunuluyor.



Türkiye'nin en büyük fidan üretim merkezlerinden biri olan Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü yılda kendisine bağlı Bafra, Vezirköprü, Çorum, Amasya, Tokat şeflikleriyle birlikte yılda 10 milyon fidan üretiyor. Ladin, sedir, karaçam, sarıçam gibi fidanların yanı sıra aromatik bitkilerin de fidanlarını üreten müdürlük, geleceğe nefes oluyor. Okul bahçeleri, ibadethane alanları, mezarlıklar gibi yerlerin ağaçlandırmasında da Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün ürettiği fidanlar kullanılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Orman Fidanlık Müdürü Alpaslan Kadı şunları söyledi:

Müdürlüğümüz Karadeniz'in hatta Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından bir tanesidir. Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne bağlı Bafra, Vezirköprü, Çorum, Amasya, Tokat olmak üzere toplam 6 tane şeflik bulunmaktadır. Yıllık 10 milyon fidan üretimi ve bakımı gerçekleştirmektedir. Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye'nin yangın öncelikle yerleri olmak üzere sivri kültür ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmaktadır. Sosyal etkinliklerde halk fidan dağıtımı ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Milli Ağaçlandırma Seferberliği adı altında fidan dikim etkinliklerinde dağıtım gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanında üretimlerimizde sadece orman ağaçları değil, mevsimin uygun olduğu durumlarda tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri de üretmekteyiz. Bunları tüm vatandaşlarımız fidanlığımıza gelerek görebilirler ve satın alabilirler. Okul ağaçlandırmalarında, ibadet yeri ağaçlandırmalarında ve mezarlık ağaçlandırmalarında bizim ürettiğimiz fidanlar kullanılmaktadır. Türkiye'nin yeşillendirilmesine büyük bir katkıda bulunmaktayız. Özellikle ağaçlandırma sahalarında kullanılmak üzere ibreli türlerde ladin, sedir, karaçam, sarıçam; yapraklı türlerde özellikle defne üretmekteyiz. Aynı zamanda peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere manolya ve mavi sedir gibi fidanlar da üretmekteyiz. Son yıllarda müdürlüğümüzde trüf mantarı projesini başlattık. Dünyada çok önemli bir türdür. Bunun fidanlarını da üretmeye başladık.