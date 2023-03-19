Şanlıurfa'da okullar tatil edildi
Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.
Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor." ifadeleri yer aldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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