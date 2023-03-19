Şanlıurfa'da okullar tatil edildi

Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

Şanlıurfa'da okullar tatil edildi
Şanlıurfa'da okullar tatil edildi / 2023
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Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor." ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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