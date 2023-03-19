Şanlıurfa'da okullar tatil edildi

Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor." ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti.