Şanlıurfa'da Tarikatta Çocuklara Şiş Batırıldı! Bakanlıktan Açıklama Geldi

4-5 yaşındaki çocuklara 'şiş batırma' olayı hakkında Bakanlıktan açıklama geldi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa'da çocuklara şiş batırıldığı görüntülerle ilgili, olaya karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve söz konusu çocukların devlet koruması altına alındığını duyurdu.



Açıklama Bakanlığın Sosyal Medya Hesabından Yapıldı

Koruma altına alınan çocuklara yönelik uygun hizmet modellerinin uzman personeller tarafından yürütüldüğü ifade edildi:

- Olayın öğrenilmesinin hemen ardından Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek olayın gerçekleştiği iddia edilen adrese intikal etmişlerdir. Bakanlığımız tarafından olaya karışan şahıslarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde haberlere ve paylaşımlara konu olan çocuklar devlet koruması altına alınmıştır.