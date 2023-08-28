Şehidin baba evine ve köyüne Türk bayrakları asıldı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşen Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık şehit oldu. Şehit’in baba evine ve köyüne Türk Bayrakları asıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden şehit haberi geldi. Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, arazide kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İçmeli köyünde askeri yetkililer, güvenlik korucusu olan şehidin babası Servet Barlık'a ve ailesine sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine ve köyün girişine Türk bayrakları asıldı.
Barlık'ın naaşı helikopterle İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Naaş, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, şehidin ailesi ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Şehidin naaşı düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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