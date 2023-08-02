Şehit polis Hatay'da toprağa verildi! Ramazan Kütük son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı zırhlı araç Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkarken devrilmiş, can havliyle araçtan inmeye çalışan Ramazan Kütük aracın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Polis memuru Ramazan Kütük, sevk edildiği hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

31 yaşındaki şehit Kütük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki Akbez Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Kütük'ün naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin babası Kasım, annesi Saliha ve eşi Türkay Kütük'ün yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından Kütük'ün naaşı, meslektaşlarının omzunda cenaze arabasına konuldu.

Şehidin cenazesi, konvoy eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda defnedildi.