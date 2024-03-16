Sınav heyecanı için simülasyon yaptılar!

Süleymanpaşa Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen TYT-AYT sınav simülasyonu düzenlendi. Namık Kemal Üniversitesi’nin 10 fakültesinde üniversiteye hazırlanan yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖSYM standartlarında yapılan sınav öncesi öğrenciler, öğretmenlerin sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü sonrası salonlarına alındı. Öğrenciler, isimlerinin kodlamasını tamamladıktan sonra kitapçıktaki soruları çözmeye başladı.

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, “2023-2024 eğitim-öğretim yılına başladığımız eylül ayından günümüze kadar öğrencilerimiz okullarımızda çeşitli aktivitelerle sınavlara hazırlıklara başladılar. Bugün daha önceden planlamış olduğumuz üniversite sınav simülasyonunu Namık Kemal Üniversitesi’nde 10 fakültede gerçekleştiriyoruz. Bu sınava toplamda 2 binin üzerinde evladımız katılmakta. Bu sınavın en önemli özelliği bire bir üniversite sınavlarında ÖSYM’nin yapmış olduğu standartların aynısını evlatlarımıza bir tecrübe kazanmaları açısından uyguluyoruz. Yani öğrencilerimizin üniversite sınavında yaşayacakları heyecanı biz öne çekmiş oluyoruz. Burada tabi öğrencilerimiz için en önemli kazanım şu oluyor, haziran ayına kadar olan süreyi rahat bir şekilde değerlendiriyorlar, eksik olan konuları tekrar edip bu eksiklikleri giderip hayal etmiş oldukları puanlara bölümlere yerleşmeleri için bir zaman kazandırmış oluyoruz’’ dedi.