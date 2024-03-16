Vatan Partisi İBB Başkan adayı Özkan: "Ordunun bel kemiği Astsubaylarımızla omuz omuzayız"

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Astsubayların ‘Büyük İstanbul Mitingi’ne katıldı. Özkan, "Ordunun bel kemiği Astsubaylarımızla omuz omuzayız" dedi. Vatan Partisi'nin hak gaspına son vereceğini vurguladı.

Vatan Partisi İBB Başkan adayı Özkan: "Ordunun bel kemiği Astsubaylarımızla omuz omuzayız"
Editör: Dilek Doğan

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Astsubayların ‘Büyük İstanbul Mitingi’ne katıldı. Özkan, "Ordunun bel kemiği Astsubaylarımızla omuz omuzayız" dedi. Vatan Partisi'nin hak gaspına son vereceğini vurguladı.

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, emekli astsubayların ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu. emekli astsubaylara destek mesajı verdi.

Özkan, 120 bin emekli ve 100 bin çalışanın yürüttüğü mücadelenin arkasında olduklarını vurguladı.

Özkan, Vatan Partisi'nin hak gaspına son vereceğini vurguladı.

Özkan, Halkalı'da OYAK Sitesi 1. Kısım sakinleriyle bir araya geldi. Ev sahiplerinin sorunlarını dinleyen Özkan, İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu söyledi. Özkan'a Vatan Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Serkan Ergen eşlik etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ibb # İbrahim Okan Özkan # vatan partisi
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