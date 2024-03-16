Vatan Partisi üyesi Osman Deliçay neden çete operasyonunda hedef alındı? Avukatları ve Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar'dan açıklama

Bursa'da 24 Şubat'ta çete lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Vatan Partisi Gemlik ilçe üyesi Osman Deliçay'la ilgili partisinden gündem yaratacak açıklama geldi.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, partinin üyesi ve hukuk danışmanı olan Osman Deliçay'ın avukatı ile birlikte basın açıklaması düzenledi.

Dilek Çınar, İçişleri Bakanlığı'nı eleştirdi. Deliçay'ın daha gözaltına alınmadan bakanlık tarafından "suç örgütü çökertildi" diye duyuru yapıldığını söyledi.

Operasyonun seçim öncesi yapılmasına dikkat çekildi. "Kafes-46" operasyonu kapsamında tutuklanan Deliçay'a tertip yapıldığını söyleyen Çınar, AK Parti'yi işaret etti. Dilek Çınar, "Seçimlere AK Parti eliyle müdahale edilmektedir. Tertibin arkasında bazı AK Parti yetkililer var. AK Parti rantçıların güvenli limanı olmaz." dedi.