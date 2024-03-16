Fransa Talât Paşa'nın katili Ermeni teröristin heykelini dikti

Fransa'nın Marsilya kentinde Talât Paşa'nın katili, terörist Soğomon Tehliryan'ın heykeli dikildi. Açılış için Beaumont semtinde tören ve ayin düzenlendi.

Heykel, Penne–sur–Huveaune Belediye Başkanı Nicolas Bazzucchı Département, Metropole Başkanı Martine Vassal ve Marsilya'nın 11. ve 12. bölgelerinin Belediye Başkanı Sylvain Souvestre'nin daveti üzerine açıldı.

Heykelin açılış töreni din adamlarının dualarıyla başladı. Açılışa Fransız LR senatörü Valerie Boyer de katıldı. Boyer, X hesabından, “Şimdi bu mücadelede daha da ileri gitmemiz ve Ermeni soykırımının inkarını nihayet suç kapsamına almamız her zamankinden daha fazla gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Törende "Gini Lic" gibi Türk milletine hakaretler içeren şarkılar çaldı. Törende çocukların özel olarak ön saflarda olması dikkat çekti.

Ermeni komitacılardan olan Soğomon Tehliryan, Nemesis operasyonu kapsamında Talât Paşa'ya suikast düzenlemiş, 1921'de Berlin'de yakın mesafeden vurarak şehit etmişti. Alman yargısı Türkiye'nin tanıklarını dinlemeden katil Tehliryan hakkında beraat kararı vermişti.

1915'te emperyalist Çarlık Rusya tarafından desteklene Ermeni çeteleriyle mücadele eden ve çökerten Talât Paşa, yeni ve modern Türkiye'nin yaratılmasına hayatını adamış bir fedaiydi.

İttihat Terakki'nin kurucularından ve liderlerinden olan Talât Paşa, devletin bir çok kademesinde görev yapmış, Osmanlı'nın çöküş dönemlerinde Anadolu'yu desteklemek için büyük çaba harcamıştı.

Fransa'daki heykel açılışına dair Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama yapılmadı.