Sivas Susuzluk Sorunundan Kurtuluyor! İki Barajın Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı

Susuz kalma tehlikesi yaşayan Sivas'ta kuraklığın vurduğu 4 Eylül Barajı, 50 kilo metre mesafedeki Pusat-Özen Barajı’ndan çekilen su iletim hattı ile su sorunu yaşamayacak. Projenin faaliyete geçmesiyle Sivas'ın su sıkıntısı kalmayacak.

Sivas Susuzluk Sorunundan Kurtuluyor! İki Barajın Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı
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Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşanan Sivas’ta aynı sorun yeni yılda yaşanmayacak. Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile Pusat-Özen Barajı ile 4 Eylül Barajı birleşecek. Toplamda 52 kilometrelik hattın bir hafta içerisinde açılması planlanıyor.

Sivas Susuzluk Sorunundan Kurtuluyor!

Sona yaklaşılan projenin şantiyesini ziyaret eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. 4 Eylül Barajı’ndaki son durum hakkında da bilgi alan Başkan Bilgin, projenin önümüzdeki günlerde açılacağının müjdesini verdi.

Sivas Susuzluk Sorunundan Kurtuluyor! İki Barajın Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı - Resim : 1
Proje ve 4 Eylül Barajı ile ilgili bilgiler veren Başkan Hilmi Bilgin, “Şehrimizin en önemli içme suyu projelerinden bir tanesi olan Pusat-Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajına su iletilmesi ile ilgili çalışmalar artık son aşamada. Geçen yıl içme suyu anlamında sorun yaşamıştık. Projenin ilk etabı olan kısmı tamamlayıp suyu yola vermiştik.

Sivas Susuzluk Sorunundan Kurtuluyor! İki Barajın Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı - Resim : 2Projeyi bu yılda devam ettirdik ve yaklaşık 50 kilometrelik hat tamamlanmak üzere. Haftaya inşallah suyu baraja vererek sorunu çözmüş olacağız. Arkamızda görünen 4 Eylül Barajı’nda su miktarı geçen yıla göre fazla. Ama bu proje tamamlanmazsa aynı sorunla karşılaşacaktık. Projeyi hızlı bir şekilde takip ederek tamamlanma aşamasına getirdiler. İnşallah Ekim ayı sonu, Kasım ayı başı gibi projenin tamamı bitmiş olarak Pusat-Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajına suyu getirmiş olacağız. Biz hemşehrilerimizin su sorunu yaşamaması için üzerimize düşen görevi yapma gayreti içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Sivas Yeni Yılda Su Sorunu Yaşamayacak

Su getirmenin önemli olduğuna değinen Başkan Bilgin, “Su temininden daha önemli olan suyu tasarruflu ve israf etmeden kullanmaktır. Tüm dünya iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla karşı karşıya. Bu bölgemizi de, ilimizi de etkiliyor.

Sivas Susuzluk Sorunundan Kurtuluyor! İki Barajın Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı - Resim : 3Biz yeni su kaynaklarını baraja getirerek bu sorunu asgariye indirmek için gayret ediyoruz ama bu noktada sadece bizim gayretimiz değil, hemşehrilerimizin de suyu daha tasarruflu kullanmasını istirham ediyoruz. İnşallah haftaya Çarşamba günü burada tekrar bir araya gelerek suyu baraja vereceğiz. Ekim sonu, Kasım başı gibi de projenin tamamı bitmiş ve açılışa hazır hale gelecek” diye konuştu.

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