Ücretli Öğretmenlik DerhalTasfiye Edilmeli Özgür Bursalı Ücretli Öğretmenlerle Buluştu!

Ücretli öğretmenler X (Twitter) sosyal medya platformunda bir sohbet odası kurdu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da bu sohbet odasında, ücretli öğretmenlerle buluştu. Bursalı, sohbet odası hakkında açıklama yaptı.

Özgür Bursalı Ücretli Öğretmenlerle Buluştu

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ücretli öğretmenlerle eski adı Twitter olan X sosyal platformunda buluştu. Bursalı daha sonra bir açıklama yaptı. Özgür Bursalı, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

- Ücretli Öğretmenlerimizle bir araya geldik. Geleceği yaratacak öğretmenlerimizin, geleceği yok! Asgari ücretin altında, hiçbir özlük hakkı olmadan, fedakarca çalışıyorlar. Devlet, Ücretli Öğretmenliği bir istihdam modeline dönüştürüyor. Atama yapılmıyor, sorun "ucuza" çözülüyor! Bu sistem derhal tasfiye edilmeli. 150 bine yakın öğretmen açığının olduğu bu durumda, Eğitim fakültesi mezunu Ücretli Öğretmenler belli kıstaslar gözetilerek adil biçimde kadroya alınmalı. Bu düzende faize, rüşvete, vurgunculuğa, lükse, israfa, kaynak var, Eğitime yok!

- Ama bizim kaynağımız var: Türkiye'de bankalar 2022 yılında 433 Milyar TL kar ederken, aynı yıl Eğitim bütçemiz 274 Milyar TL! Yurtdışına kaçırılmış 500 Milyar Dolar alın terimiz var! Bu kaynakların eğitimde değerlendirildiği ortamda, bir tane Öğretmenimiz gözyaşı dökmez. Ama bunun için Güçlü Hükümet şart! Üretim Devriminin temel gücü Öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerini ayak altında bırakan bir sistem yaşayamaz. O sistemin hükümetleri de ayakta kalamaz. Vatan Partisi, Eğitim Ordumuzu baştacı yapacak. Ücretli Öğretmenlerin kısa vadede insanca yaşam koşullarının sağlanması için mücadeleyi büyütecek. Nitelikli ve üretken bir nesil yetiştirmek için Eğitim sistemi baştan aşağıya düzenlenecek.