Tam 100 metre takla attılar! Can kaybı sayısı üçe yükseldi

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Osman Turhan idaresindeki 34 FBL 374 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyeri aşarak şarampole uçtu.

TAM 100 METRE TAKLA ATTILAR

Otomobil yaklaşık 100 metre takla attıktan sonra durabilirken, arka koltukta oturan Ali Zahit Turhan ve Muhammed Yusuf Turhan yeşillik alana fırladı. Sürücü Osman Turhan ve sağ ön koltukta oturan eşi Hatice Turhan ise araçta sıkıştı. Kazayı gören bir sağlık çalışanı yol kenarında durarak yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Hatice Turhan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde sürücü Osman Turhan ve araçtan fırlayan Ali Zahit Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansa taşınan ve son anda nabzı attığı fark edilen Muhammet Yusuf Turhan ile annesi Hatice Turhan ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammet Yusuf Turhan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anne Hatice Turhan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.



