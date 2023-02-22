Tarihi eserler kenti Hatay'daki Batıayaz Köprüsü'nün son hali

Samandağ ilçesindeki Osmanlı dönemi köprüsünün bir bölümü, dağdan düşen kayalar nedeniyle yıkıldı

Batıayaz Mahalle Muhtarı Doğan Halistürk

Kahramanmaraş depremlerinde ayrılmıştı köprü ancak kullanılabilecek durumdaydı. Hatay'daki depremden sonra yamaçtan düşen taşlar nedeniyle yıkım oluştu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yer alan Osmanlı dönemine ait Batıayaz Köprüsü, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hafif hasar verdiği köprünün bir kısmı, merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıda yamaçtan düşen kayalar nedeniyle yıkıldı.

Musa Dağı'nın eteklerinde yer alan, genişliği 3,77 metre ve boyu 36,54 metre olan Osmanlı dönemi eseri, hasarın ardından ulaşıma kapatıldı.

Vakıflı, Kapısuyu, Çamlıyayla, Büyükoba, Ceylandere, Hıdırbey ve Batıayaz kırsal mahallelerini şehre bağlayan köprünün kapatılması sonrası buradaki vatandaşlar, alternatif yollardan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

KÖYLERDEKİ ESKİ YAPILARDA BÜYÜK YIKIM OLDU

Batıayaz Mahalle Muhtarı Doğan Halistürk, AA muhabirine, köprünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde hafif hasar aldığını söyledi.

Kullanılabilir durumdaki köprüden küçük araçların geçebildiği anlatan Halistürk, "Kahramanmaraş depremlerinde ayrılmıştı köprü ancak kullanılabilecek durumdaydı. Hatay'daki depremden sonra yamaçtan düşen taşlar nedeniyle yıkım oluştu." dedi.

Halistürk, köprüyü kullanan 7 mahalle olduğuna değinerek, tarihi eserin 1 yıl önce restore edildiğini anlattı.

Restorasyondan önce alternatif yol açtıklarını ancak tamiratın ardından köprüyü kullanıldıklarını aktaran Halistürk, "Şu anda alternatif yolları kullanmaya çalışıyoruz. Defne merkezli depremde büyük yıkım oldu, çok şükür sadece 1 yaralımız var, o da telaşla ikinci kattan atlayan vatandaşımız. Köylerimizde genellikle tek katlı yapılar var. Bunların içinde eski, tarihi sayılabilecek binalarda büyük yıkım oldu." diye konuştu.

GIDAMIZ VAR ANCAK ÇADIR İHTİYACIMIZ ÇOK FAZLA

Vatandaşların ilk depremden sonra çok hasar almayan evlerine girebildiğine işaret eden Halistürk, şunları kaydetti:

-"İnsanlar tek katlı da olsa binalara girilmemesi gerektiğini anladı. Kaymakamlık anonslarla vatandaşları uyardı. Burası köy yeri, açlıktan ölmeyiz, gıdamız var ancak çadır ihtiyacımız çok fazla. İnsanlar evlerine giremeyince haliyle barınma ihtiyacı özellikle yağmurlu günlerde artıyor. Yetkililerden bu konuda acil destek bekliyoruz."



Muhtar Halistürk, sosyal medya ve çeşitli basın kuruluşlarında yer alan Karaçay Barajı'nın patladığı iddiasının doğru olmadığını vurgulayarak, "Baraja gittik, kontrol ettik. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kuraklıktan dolayı içinde su yoktu zaten. Zaten yeni yapılmıştı, çok sağlam durumda." ifadelerini kullandı.