Tekirdağ'da korkutan yangın! Çayırlık alan yok oldu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bahçe şöminesinde çıkan yangın çayırlık alanı küle çevirdi.



Yangın, Kazak Gölü yolu üzerinde Yeni Mezarlık’ın karşısında bulunan boş çayırlık arazide meydana geldi. Evde yakılan şömineden çayırlık alana kül parçası düştü. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede tutuşan çayırlık alan cayır cayır yandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden ve çevre evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.