Trabzon'da uyuşturucu operasyonu! 11 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

Trabzon'da arama yapılan otobüste bir valizde 11 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir yolcu otobüsüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Ekipler, operasyonda narkotik köpeği Atlas'ın şüphelendiği valizde arama yaptı.

Yapılan aramada 20 paket halinde 11 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla Ö.A. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.