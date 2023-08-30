Türkiye'de en az nüfusa sahip şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada

TÜİK son verilerine göre Türkiye'de en az nüfusa sahip şehirler hangileri? Yayınlanan rapora göre Türkiye'de en az nüfusa sahip şehri hangi ilimiz? Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonuçları dikkat çekiyor. İşte o illerimiz...

Türkiye'de en az nüfusa sahip şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada
Türkiye'de en az nüfusa sahip şehirler belli oldu! Bakın hangi şehir ilk sırada
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TÜİK'in adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Türkiye'nin en az nüfusa sahip şehirleri belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre Bayburt Türkiye'nin en az nüfusa sahip şehri oldu. Son yayınlanan verilere göre Türkiye'de en az nüfusa sahip şehirler sıralaması Bayburt'tan sonra Tunceli takip ediyor. Peki bu illerin nüfusu ne kadar? Diğer şehirler hangileri? İşte yanıtları...

TÜRKİYE'DE EN AZ NÜFUSA SAHİP ŞEHİRLER

Türkiye'de en az nüfusa sahip şehirler

En az nüfusa sahip iller sıralamasında Bayburt ve Tunceli'den sonra Ardahan geliyor. Gümüşhane ise dördüncü sırada yer alıyor. En az nüfuslu beşinci ilimiz ise son verilere göre 147.919 nüfuslu Kilis.

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Kaynak: TÜİK. Derleme: Ulusal.

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