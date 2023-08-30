Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

Uluslararası Para Fonu'nun son yayınladığı verilere göre belirlenen dünyanın en büyük ekonomileri arasında Türkiye'de yer alıyor. Şaşırtan sıralamanın başında Amerika Birleşik Devletleri var. ABD henüz dünyanın en büyük ekonomisi konumunda. Çin ise ikinci sırada yerini alıyor. Gayrisafi yurt içi hasılaları listenin belirlenmesinde etkili oldu. Peki Türkiye'nin sırası nasıl? İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Sıra Ülke Milyon ( $) 1 Amerika Birleşik Devletleri 25.346.805 2 Çin 19.911.593 3 Japonya 4.912.147 4 Almanya 4.256.540 5 Hindistan 3.534.743 6 Birleşik Krallık 3.376.003 7 Fransa 2.936.702 8 Kanada 2.221.218 9 İtalya 2.058.330 10 Brezilya 1.833.274 11 Rusya 1.829.050 12 Güney Kore 1.804.680 13 Avustralya 1.748.334 14 İran 1.739.012 15 ispanya 1.435.560 16 Meksika 1.322.740 17 Endonezya 1.289.295 18 Suudi Arabistan 1.040.166 19 Hollanda 1.013.595 20 İsviçre 841.969 21 Tayvan 841.209 22 Polonya 699.559 23 Türkiye 692.380 24 İsveç 621.241 25 Belçika 609.887 26 Arjantin 564.277 27 Norveç 541.938 28 Tayland 522.012 29 İsrail 520.703 30 İrlanda 516.146

Dünyanın en iyi ekonomileri sayılan 30 ülkeyi son yayınlanan raporlara göre listeledik. Türkiye en iyi 23. ekonomiye sahip ülke konumunda yerini alıyor.

Kaynak: Egezegen