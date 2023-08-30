Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

IMF dünyanın en büyük ekonomileri listesini yayınladı. Açıklanan son verilere göre Türkiye'de listede bulunuyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın en büyük ekonomisi hangisi? İşte en iyi ekonomiye sahip o ülkeler...

Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en büyük ekonomileri belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası
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Uluslararası Para Fonu'nun son yayınladığı verilere göre belirlenen dünyanın en büyük ekonomileri arasında Türkiye'de yer alıyor. Şaşırtan sıralamanın başında Amerika Birleşik Devletleri var. ABD henüz dünyanın en büyük ekonomisi konumunda. Çin ise ikinci sırada yerini alıyor. Gayrisafi yurt içi hasılaları listenin belirlenmesinde etkili oldu. Peki Türkiye'nin sırası nasıl? İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Sıra Ülke Milyon ( $)
1  Amerika Birleşik Devletleri 25.346.805
2  Çin 19.911.593
3  Japonya 4.912.147
4  Almanya 4.256.540
5  Hindistan 3.534.743
6  Birleşik Krallık 3.376.003
7  Fransa 2.936.702
8  Kanada 2.221.218
9  İtalya 2.058.330
10  Brezilya 1.833.274
11  Rusya 1.829.050
12  Güney Kore 1.804.680
13  Avustralya 1.748.334
14  İran 1.739.012
15  ispanya 1.435.560
16  Meksika 1.322.740
17  Endonezya 1.289.295
18  Suudi Arabistan 1.040.166
19  Hollanda 1.013.595
20  İsviçre 841.969
21  Tayvan 841.209
22  Polonya 699.559
23  Türkiye 692.380
24  İsveç 621.241
25  Belçika 609.887
26  Arjantin 564.277
27  Norveç 541.938
28  Tayland 522.012
29  İsrail 520.703
30  İrlanda 516.146

Dünyanın en iyi ekonomileri sayılan 30 ülkeyi son yayınlanan raporlara göre listeledik. Türkiye en iyi 23. ekonomiye sahip ülke konumunda yerini alıyor.

Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyorDünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyorDünya

Kaynak: Egezegen

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