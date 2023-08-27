Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyor

Dünyadaki en kel ülkeler belli oldu! Peki Türkiye bu sıralama içerisinde yer alıyor mu? World Population Review'ın yayınladığı rapora göre Dünyanın en saçsız ülkeleri arasında Avrupa ülkeleri dikkat çekiyor. İşte dünyanın en saçsız ülkesi...

Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyor
Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyor
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World Population Review Dünyanın en saçsız ülkeleri sıralamasını yayınlandı! Araştırmacıların yayınladığı rapora göre Çekya dünyanın en kel ülkesi konumunda. Çekya'dan hemen sonra İspanya dünyanın en saçsız 2. ülkesi arasında yerini alıyor. Sıralamadaki ilk 7 ülke Avrupa ülkesi. Peki dünyanın en kel ülkeleri arasında Türkiye var mı? İşte ayrıntılar...

DÜNYANIN EN SAÇSIZ ÜLKELERİ

Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyor - Resim : 1

Avrupa ülkelerinden sonra ABD 8. sırada yerini alıyor. Dünyanın en kel ülkeleri arasında Kanada 8. sırada. Belçika ise dünyanın en kel 10. ülkesi.

1. Çekya: Yüzde 42,8

2. İspanya: Yüzde 42,6

3. Almanya: Yüzde 41,2

4. Fransa: Yüzde 39,24

5. İngiltere: Yüzde 39,23

6. İtalya: Yüzde 39,2

7. Hollanda: Yüzde 39

8. ABD: Yüzde 37,9

9. Kanada: Yüzde 36,3

10. Belçika: Yüzde 36

11. İsviçre: Yüzde 33,8

Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyor - Resim : 2

12. Avustralya: Yüzde 32,8

13. İsveç: Yüzde 32,7

14. Yunanistan: Yüzde 32

15. Norveç: Yüzde31,8

16. Avusturya: Yüzde 31,75

17. Danimarka: Yüzde 31,03

18. Portekiz: Yüzde 31

19: İrlanda: Yüzde 30,2

20. Finlandiya: Yüzde 30

21. Yeni Zelanda: Yüzde 29

Dünyanın en saçsız ülkeleri arasında Türkiye sıralamada yer almıyor.

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 Faydalanılan kaynak: NTV

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