Dünyanın en saçsız ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası merak ediliyor
Dünyadaki en kel ülkeler belli oldu! Peki Türkiye bu sıralama içerisinde yer alıyor mu? World Population Review'ın yayınladığı rapora göre Dünyanın en saçsız ülkeleri arasında Avrupa ülkeleri dikkat çekiyor. İşte dünyanın en saçsız ülkesi...
World Population Review Dünyanın en saçsız ülkeleri sıralamasını yayınlandı! Araştırmacıların yayınladığı rapora göre Çekya dünyanın en kel ülkesi konumunda. Çekya'dan hemen sonra İspanya dünyanın en saçsız 2. ülkesi arasında yerini alıyor. Sıralamadaki ilk 7 ülke Avrupa ülkesi. Peki dünyanın en kel ülkeleri arasında Türkiye var mı? İşte ayrıntılar...
DÜNYANIN EN SAÇSIZ ÜLKELERİ
Avrupa ülkelerinden sonra ABD 8. sırada yerini alıyor. Dünyanın en kel ülkeleri arasında Kanada 8. sırada. Belçika ise dünyanın en kel 10. ülkesi.
1. Çekya: Yüzde 42,8
2. İspanya: Yüzde 42,6
3. Almanya: Yüzde 41,2
4. Fransa: Yüzde 39,24
5. İngiltere: Yüzde 39,23
6. İtalya: Yüzde 39,2
7. Hollanda: Yüzde 39
8. ABD: Yüzde 37,9
9. Kanada: Yüzde 36,3
10. Belçika: Yüzde 36
11. İsviçre: Yüzde 33,8
12. Avustralya: Yüzde 32,8
13. İsveç: Yüzde 32,7
14. Yunanistan: Yüzde 32
15. Norveç: Yüzde31,8
16. Avusturya: Yüzde 31,75
17. Danimarka: Yüzde 31,03
18. Portekiz: Yüzde 31
19: İrlanda: Yüzde 30,2
20. Finlandiya: Yüzde 30
21. Yeni Zelanda: Yüzde 29
Dünyanın en saçsız ülkeleri arasında Türkiye sıralamada yer almıyor.
Faydalanılan kaynak: NTV