Türkiye'de en çok satılan telefon markaları belli oldu

Pazar analizi yapan Counterpoint Türkiye'de en çok satılan telefon markaları listesini yayınlandı! Açıklanan rapora göre Samsung Türkiye'nin en çok satılan telefon markası oldu. iPhone ise en çok satılan telefon markaları arasında 2. sırada yerini aldı. Peki diğer markalar kaçıncı oldu? Xiaomi Türkiye'de ne kadar sattı? İşte çok satılan cep telefonu markaları...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN TELEFON MARKALARI

Türkiye'de çok satılan telefon markaları 2023 listesine göre Samsung birinici. İşte sıralamanın ayrıntıları:

1- Samsung: 60,6 milyon

2- Apple: 58 milyon

3- Xiaomi: 30,5 milyon

4- Oppo: 28 milyon

5- vivo: 20,8 milyon

6- Diğer markalar: 82,3 milyon

Kaynak: Webtekno