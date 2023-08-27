Türkiye'de en çok satılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok hangi telefon markaları satılıyor? Türkiye'de en çok satılan telefon markası hangisi? iPhone kaçıncı sırada? Samsung ve Xiaomi kaçıncı sıradalar? İşte merak edilen çok satılan cep telefonu markaları sıralaması...

Türkiye'de en çok satılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'de en çok satılan telefon markaları belli oldu
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Pazar analizi yapan Counterpoint Türkiye'de en çok satılan telefon markaları listesini yayınlandı! Açıklanan rapora göre Samsung Türkiye'nin en çok satılan telefon markası oldu. iPhone ise en çok satılan telefon markaları arasında 2. sırada yerini aldı. Peki diğer markalar kaçıncı oldu? Xiaomi Türkiye'de ne kadar sattı? İşte çok satılan cep telefonu markaları...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN TELEFON MARKALARI

Türkiye'de en çok satılan telefon markaları belli oldu - Resim : 1

Türkiye'de çok satılan telefon markaları 2023 listesine göre Samsung birinici. İşte sıralamanın ayrıntıları:

1- Samsung: 60,6 milyon

2- Apple: 58 milyon

3- Xiaomi: 30,5 milyon

4- Oppo: 28 milyon

5- vivo: 20,8 milyon

6- Diğer markalar: 82,3 milyon

Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 barajDünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 barajDünya

Kaynak: Webtekno

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