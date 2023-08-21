Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj

Dünyanın en yüksek barajları nerede? Peki dünyanın en yüksek barajı hangisi? Türkiye'nin en yüksek barajı nerede? Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesinde merak ettiklerinize yanıt bulacaksınız! İşte en yüksek barajlar...

Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj
Dünyanın en yüksek barajları belli oldu! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj

Dünyanın en yüksek barajları açıklandı. Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesinde yer alan barajlara göre Yusufeli Barajı dünyanın en yüksek 8. barajı oldu. Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli'nden sonra Deriner Barajı dünyanın en yüksek barajları listesinde 14. sırada yer aldı. Çin'deki Jinping-I Barajı ise 305 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek barajı oldu. Listenin ayrıntıları için hemen aşağı bakınız!

DÜNYANIN EN YÜKSEK BARAJI

Dünyanın en yüksek barajı 2023 listesi açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren 2 baraj - Resim : 1

Dünyanın en yüksek barajları olan bu 16 baraj içerisinde yer alan Yusufeli Barajı 270 metredir. Deriner Barajı ise 249 metre yüksekliktedir.

Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!Gezi
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