Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!

Dağcılar buraya! Tırmanmayı sevenler ve dağda yürümeye bayılanlar için derlediğimiz bu listede Türkiye'nin en büyük dağları hangileri sorusunu yanıtlamış olduk. Türkiye'nin en büyük dağı neresi sorusuna da cevap verdik! İşte Türkiye'nin en büyük dağlarının eşsiz görüntüleri ve harika özellikleri...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DAĞLARI

Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Görseldeki dağ ise Hakkari'de yer alan Cilo Dağı'ndan. Cilo Dağı da Türkiye'nin en büyük ikinci dağıdır. Peki Türkiye'nin en büyük dağları sıralamasında başka hangi dağ var? İşte ayrıntılar...

1. AĞRI DAĞI

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek doruğu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yakın. Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı adlı iki dağdan oluşur ve Nuh'un gemisinin indiği yer olarak efsanevi bir öneme sahiptir. Bu dağ, Ararat, Kuh-i Nuh, Gli Dağ ve Cebel ül Haris gibi isimlerle de anılıyor.

2. CİLO DAĞI

4170 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunmaktadır. Güneydoğu Toroslar’ın en doğu uzantısı olan Cilo Dağı, tektonik bir dağ olmasına rağmen kar ve buzullarla kaplıdır. Bu buzullar Cilo, Sat ve Kabuşşahap olarak üç bölgede toplanıyor.

3. SÜPHAN DAĞI

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı’dır. 4058 metre yüksekliğine sahip rakımı ile Süphan Dağı, Van Gölü’nün hemen kuzeyinde bulunan bir volkanik dağdır. Süphan Dağı, Patnos, Malazgirt Ahlat ve Adilcevazsınırlarında yükselmektedir. Çıkmak için gerekli izin Adilcevaz yetkililerince verilmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DAĞLARI LİSTESİ

Sıra Dağ Adı Yükseklik (Metre) Yeri – Konumu 1 Ağrı Dağı 5137 Ağrı 2 Cilo Dağı 4134 Hakkari 3 Süphan Dağı 4058 Bitlis 4 Kaçkar Dağı 3932 Rize 5 Erciyes Dağı 3916 Kayseri 6 Küçükağrı Dağı 3896 Ağrı 7 Kızılkaya Dağı 3794 Niğde 8 Demirkazık Dağı 3767 Niğde 9 Artos Dağı 3756 Van 10 Mercan Dağları 3752 Erzincan 11 Aydos Dağı 3725 Konya 12 Medetsiz Dağı 3723 Adana 13 Kösedağ 3711 Zara 14 Hasan Dağı 3688 Aksaray 15 Kısır Dağı 3684 Kars 16 Palandöken Dağı 3670 Erzurum 17 Berit Dağı 3654 Kahramanmaraş Elbistan 18 Nurhak Dağı 3630 Kahramanmaraş 19 Sematepe 3623 Aladağlar 20 Çağalın Başı 3612 Aladağlar 21 Torasan 3584 Aladağlar 22 Tendürek 3584 Doğu beyazıt 23 Alaca 3582 Aladağlar 24 Vayvay 3563 Aladağlar 25 Bulut 3562 Kaçkarlar 26 Eznevit 3560 Aladağlar 27 Artos Dağı 3550 İhtiyarşahap Dağları 28 Karasay 3550 Aladağlar 29 Boruklu 3548 Aladağlar 30 Gevaruk 3540 Cilo-Sat

Kaynak: Webtekno, Enuygun, teck Worm