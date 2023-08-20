Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en büyük dağları arasında yer alan o dağların eşsiz görüntüleri hayranlık uyandırıyor! Peki Türkiye'nin en büyük dağı neresi? Türkiye'nin en büyük dağları hangileri? İşte dağcıların merak ettiği o listenin ayrıntıları...
Dağcılar buraya! Tırmanmayı sevenler ve dağda yürümeye bayılanlar için derlediğimiz bu listede Türkiye'nin en büyük dağları hangileri sorusunu yanıtlamış olduk. Türkiye'nin en büyük dağı neresi sorusuna da cevap verdik! İşte Türkiye'nin en büyük dağlarının eşsiz görüntüleri ve harika özellikleri...
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DAĞLARI
Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Görseldeki dağ ise Hakkari'de yer alan Cilo Dağı'ndan. Cilo Dağı da Türkiye'nin en büyük ikinci dağıdır. Peki Türkiye'nin en büyük dağları sıralamasında başka hangi dağ var? İşte ayrıntılar...
1. AĞRI DAĞI
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek doruğu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yakın. Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı adlı iki dağdan oluşur ve Nuh'un gemisinin indiği yer olarak efsanevi bir öneme sahiptir. Bu dağ, Ararat, Kuh-i Nuh, Gli Dağ ve Cebel ül Haris gibi isimlerle de anılıyor.
2. CİLO DAĞI
4170 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunmaktadır. Güneydoğu Toroslar’ın en doğu uzantısı olan Cilo Dağı, tektonik bir dağ olmasına rağmen kar ve buzullarla kaplıdır. Bu buzullar Cilo, Sat ve Kabuşşahap olarak üç bölgede toplanıyor.
3. SÜPHAN DAĞI
Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı’dır. 4058 metre yüksekliğine sahip rakımı ile Süphan Dağı, Van Gölü’nün hemen kuzeyinde bulunan bir volkanik dağdır. Süphan Dağı, Patnos, Malazgirt Ahlat ve Adilcevazsınırlarında yükselmektedir. Çıkmak için gerekli izin Adilcevaz yetkililerince verilmektedir.
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DAĞLARI LİSTESİ
|Sıra
|Dağ Adı
|Yükseklik (Metre)
|Yeri – Konumu
|1
|Ağrı Dağı
|5137
|Ağrı
|2
|Cilo Dağı
|4134
|Hakkari
|3
|Süphan Dağı
|4058
|Bitlis
|4
|Kaçkar Dağı
|3932
|Rize
|5
|Erciyes Dağı
|3916
|Kayseri
|6
|Küçükağrı Dağı
|3896
|Ağrı
|7
|Kızılkaya Dağı
|3794
|Niğde
|8
|Demirkazık Dağı
|3767
|Niğde
|9
|Artos Dağı
|3756
|Van
|10
|Mercan Dağları
|3752
|Erzincan
|11
|Aydos Dağı
|3725
|Konya
|12
|Medetsiz Dağı
|3723
|Adana
|13
|Kösedağ
|3711
|Zara
|14
|Hasan Dağı
|3688
|Aksaray
|15
|Kısır Dağı
|3684
|Kars
|16
|Palandöken Dağı
|3670
|Erzurum
|17
|Berit Dağı
|3654
|Kahramanmaraş Elbistan
|18
|Nurhak Dağı
|3630
|Kahramanmaraş
|19
|Sematepe
|3623
|Aladağlar
|20
|Çağalın Başı
|3612
|Aladağlar
|21
|Torasan
|3584
|Aladağlar
|22
|Tendürek
|3584
|Doğu beyazıt
|23
|Alaca
|3582
|Aladağlar
|24
|Vayvay
|3563
|Aladağlar
|25
|Bulut
|3562
|Kaçkarlar
|26
|Eznevit
|3560
|Aladağlar
|27
|Artos Dağı
|3550
|İhtiyarşahap Dağları
|28
|Karasay
|3550
|Aladağlar
|29
|Boruklu
|3548
|Aladağlar
|30
|Gevaruk
|3540
|Cilo-Sat
Kaynak: Webtekno, Enuygun, teck Worm