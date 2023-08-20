Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!

Türkiye'nin en büyük dağları arasında yer alan o dağların eşsiz görüntüleri hayranlık uyandırıyor! Peki Türkiye'nin en büyük dağı neresi? Türkiye'nin en büyük dağları hangileri? İşte dağcıların merak ettiği o listenin ayrıntıları...

Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor!

Dağcılar buraya! Tırmanmayı sevenler ve dağda yürümeye bayılanlar için derlediğimiz bu listede Türkiye'nin en büyük dağları hangileri sorusunu yanıtlamış olduk. Türkiye'nin en büyük dağı neresi sorusuna da cevap verdik! İşte Türkiye'nin en büyük dağlarının eşsiz görüntüleri ve harika özellikleri...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DAĞLARI

Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor! - Resim : 1

Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Görseldeki dağ ise Hakkari'de yer alan Cilo Dağı'ndan. Cilo Dağı da Türkiye'nin en büyük ikinci dağıdır. Peki Türkiye'nin en büyük dağları sıralamasında başka hangi dağ var? İşte ayrıntılar...

1. AĞRI DAĞI

Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor! - Resim : 2

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek doruğu. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine yakın. Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı adlı iki dağdan oluşur ve Nuh'un gemisinin indiği yer olarak efsanevi bir öneme sahiptir. Bu dağ, Ararat, Kuh-i Nuh, Gli Dağ ve Cebel ül Haris gibi isimlerle de anılıyor.

2. CİLO DAĞI

Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor! - Resim : 3

4170 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı olan Cilo Dağı, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunmaktadır. Güneydoğu Toroslar’ın en doğu uzantısı olan Cilo Dağı, tektonik bir dağ olmasına rağmen kar ve buzullarla kaplıdır. Bu buzullar Cilo, Sat ve Kabuşşahap olarak üç bölgede toplanıyor.

3. SÜPHAN DAĞI

Türkiye'nin en büyük dağları görenleri hayrete düşürüyor! - Resim : 4

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı Süphan Dağı’dır. 4058 metre yüksekliğine sahip rakımı ile Süphan Dağı, Van Gölü’nün hemen kuzeyinde bulunan bir volkanik dağdır. Süphan Dağı, Patnos, Malazgirt Ahlat ve Adilcevazsınırlarında yükselmektedir. Çıkmak için gerekli izin Adilcevaz yetkililerince verilmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DAĞLARI LİSTESİ

Sıra Dağ Adı Yükseklik (Metre) Yeri – Konumu
1 Ağrı Dağı 5137 Ağrı
2 Cilo Dağı 4134 Hakkari
3 Süphan Dağı 4058 Bitlis
4 Kaçkar Dağı 3932 Rize
5 Erciyes Dağı 3916 Kayseri
6 Küçükağrı Dağı 3896 Ağrı
7 Kızılkaya Dağı 3794 Niğde
8 Demirkazık Dağı 3767 Niğde
9 Artos Dağı 3756 Van
10 Mercan Dağları 3752 Erzincan
11 Aydos Dağı 3725 Konya
12 Medetsiz Dağı 3723 Adana
13 Kösedağ 3711 Zara
14 Hasan Dağı 3688 Aksaray
15 Kısır Dağı 3684 Kars
16 Palandöken Dağı 3670 Erzurum
17 Berit Dağı 3654 Kahramanmaraş Elbistan
18 Nurhak Dağı 3630 Kahramanmaraş
19 Sematepe 3623 Aladağlar
20 Çağalın Başı 3612 Aladağlar
21 Torasan 3584 Aladağlar
22 Tendürek 3584 Doğu beyazıt
23 Alaca 3582 Aladağlar
24 Vayvay 3563 Aladağlar
25 Bulut 3562 Kaçkarlar
26 Eznevit 3560 Aladağlar
27 Artos Dağı 3550 İhtiyarşahap Dağları
28 Karasay 3550 Aladağlar
29 Boruklu 3548 Aladağlar
30 Gevaruk 3540 Cilo-Sat
Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyorTürkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyorYaşam

Kaynak: Webtekno, Enuygun, teck Worm

# cilo dağları # Hakkari dağları # Süphan Dağı # ağrı dağı
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