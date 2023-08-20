Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de en uzun yaşanan iller listesini yayınladı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin en büyük 3 büyük şehiri şaşkınlık yarattı. Peki Türkiye'de en uzun yaşanan il hangisi? İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'de en uzun yaşanan iller arasında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...
TÜRKİYE'DE EN UZUN YAŞANAN İLLER
İSTANBUL
Erkek: 75.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.7
AYDIN
Erkek: 75.7
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.7
ISPARTA
Erkek: 76.2
Kadın: 81.2
Genel Ortalama: 78.7
BATMAN
Erkek: 75.4
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.7
İZMİR
Erkek: 75.8
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 78.8
MALATYA
Erkek: 75.9
Kadın: 81.8
Genel Ortalama: 78.8
DENİZLİ
Erkek: 76.1
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 78.8
KARAMAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
ERZİNCAN
Erkek: 76.7
Kadın: 81.4
Genel Ortalama: 79
KAHRAMANMARAŞ
Erkek: 76.8
Kadın: 81.5
Genel Ortalama: 79.1
BOLU
Erkek: 76.5
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.2
ARTVİN
Erkek: 76
Kadın: 82.7
Genel Ortalama: 79.3
ANTALYA
Erkek: 76.6
Kadın: 82
Genel Ortalama: 79.2
ANKARA
Erkek: 76.7
Kadın: 81.9
Genel Ortalama: 79.4
ADIYAMAN
Erkek: 76.6
Kadın: 82.5
Genel Ortalama: 79.5
RİZE
Erkek: 75.3
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 79.6
ORDU
Erkek: 76.6
Kadın: 83
Genel Ortalama: 79.8
TRABZON
Erkek: 76
Kadın: 83.4
Genel Ortalama: 79.8
GÜMÜŞHANE
Erkek: 76.1
Kadın: 83.6
Genel Ortalama: 79.9
GİRESUN
Erkek: 75.9
Kadın: 84.3
Genel Ortalama: 80.1
MARDİN
Erkek: 76.9
Kadın: 83.7
Genel Ortalama: 80.3
MUĞLA
Erkek: 77.7
Kadın: 83.5
Genel Ortalama: 80.5
TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5