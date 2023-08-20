Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor

TÜİK, Türkiye'de en uzun yaşanan iller listesini açıkladı. Yayınlanan en uzun yaşanan iller listesine göre hangi ilk sırada yer alıyor? İstanbul, İzmir ve Ankara'nın sıralaması şaşırttı! İşte merak edilen ayrıntılar...

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor
Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor
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Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de en uzun yaşanan iller listesini yayınladı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin en büyük 3 büyük şehiri şaşkınlık yarattı. Peki Türkiye'de en uzun yaşanan il hangisi? İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'de en uzun yaşanan iller arasında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

TÜRKİYE'DE EN UZUN YAŞANAN İLLER

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 1
 

İSTANBUL

Erkek: 75.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.7

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 2
 

AYDIN

Erkek: 75.7

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.7

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 3
 

ISPARTA

Erkek: 76.2

Kadın: 81.2

Genel Ortalama: 78.7

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 4
 

BATMAN

Erkek: 75.4

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.7

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 5
 

İZMİR

Erkek: 75.8

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 78.8

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 6
 

MALATYA

Erkek: 75.9

Kadın: 81.8

Genel Ortalama: 78.8

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 7
 

DENİZLİ

Erkek: 76.1

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 78.8

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 8
 

KARAMAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 9
 

ERZİNCAN

Erkek: 76.7

Kadın: 81.4

Genel Ortalama: 79

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 10
 

KAHRAMANMARAŞ

Erkek: 76.8

Kadın: 81.5

Genel Ortalama: 79.1

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 11
 

BOLU

Erkek: 76.5

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.2

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 12
 

ARTVİN

Erkek: 76

Kadın: 82.7

Genel Ortalama: 79.3

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 13
 ANTALYA


Erkek: 76.6

Kadın: 82

Genel Ortalama: 79.2

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 14
 

ANKARA

Erkek: 76.7

Kadın: 81.9

Genel Ortalama: 79.4

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 15
 

ADIYAMAN

Erkek: 76.6

Kadın: 82.5

Genel Ortalama: 79.5

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 16
 

RİZE

Erkek: 75.3

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 79.6

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 17
 

ORDU

Erkek: 76.6

Kadın: 83

Genel Ortalama: 79.8

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 18
 

TRABZON

Erkek: 76

Kadın: 83.4

Genel Ortalama: 79.8

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 19
 

GÜMÜŞHANE

Erkek: 76.1

Kadın: 83.6

Genel Ortalama: 79.9

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 20
 

GİRESUN

Erkek: 75.9

Kadın: 84.3

Genel Ortalama: 80.1

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 21
 

MARDİN

Erkek: 76.9

Kadın: 83.7

Genel Ortalama: 80.3

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 22
 

MUĞLA

Erkek: 77.7

Kadın: 83.5

Genel Ortalama: 80.5

Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor - Resim : 23
 

TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

# istanbul # izmir # ankara # tunceli
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