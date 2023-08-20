Türkiye'de en uzun yaşanan iller belli oldu! Çok yaşamak isteyen oraya hücum ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de en uzun yaşanan iller listesini yayınladı. Açıklanan listeye göre Türkiye'nin en büyük 3 büyük şehiri şaşkınlık yarattı. Peki Türkiye'de en uzun yaşanan il hangisi? İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'de en uzun yaşanan iller arasında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

TÜRKİYE'DE EN UZUN YAŞANAN İLLER



İSTANBUL



Erkek: 75.8



Kadın: 81.5



Genel Ortalama: 78.7

AYDIN



Erkek: 75.7



Kadın: 81.8



Genel Ortalama: 78.7