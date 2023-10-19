Türkiye'de Son Gerçekleşen Depremler! AFAD Ve Kandilli Bildirdi! 19 Ekim 2023 Günü Hangi İllerde Deprem Oldu?

Türkiye deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için çok sık deprem yaşanmaktadır. Yaşanan depremlerin şiddetleri birbirinden farklıdır. Ancak şiddeti ne olursa olsun AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Bu iki kurum deprem hakkında en güvenilir iki kurumdur. Peki 19 Ekim günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem oldu?

19 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.19 08:03:51 37.0933 26.4570 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.10.19 07:57:43 38.3550 32.2235 2.7 -.- 1.6 -.- HACIMEHMETLI-KADINHANI (KONYA)

2023.10.19 07:54:01 37.0470 26.3497 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2023.10.19 07:48:48 38.4467 36.8747 5.0 -.- 2.0 -.- TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 07:25:35 37.0377 26.4988 7.1 -.- 3.5 3.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.10.19 07:23:08 38.4723 25.6325 5.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

2023.10.19 07:08:33 38.1828 27.7635 11.8 -.- 1.2 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR)

2023.10.19 06:59:11 37.7303 36.2887 4.1 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 06:43:53 38.0050 36.5730 3.1 -.- 1.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 06:27:55 38.7597 40.1383 22.8 -.- 2.0 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIG)

2023.10.19 05:46:08 39.4500 27.8378 9.3 -.- 1.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR)

2023.10.19 05:36:39 38.4153 32.1047 5.4 -.- 1.1 -.- MAHMUDIYE-KADINHANI (KONYA)

2023.10.19 05:15:43 38.2738 39.0695 5.0 -.- 3.1 3.3 GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA)

2023.10.19 05:00:57 37.8577 36.2893 2.5 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 04:28:57 37.4043 36.8955 2.5 -.- 1.9 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 04:24:26 37.6962 36.3595 7.3 -.- 2.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 03:53:09 38.2208 27.7057 4.8 -.- 1.5 -.- YUSUFLU-BAYINDIR (IZMIR)

2023.10.19 03:39:30 37.4553 36.9017 7.8 -.- 1.6 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.10.19 03:35:38 40.0930 28.1110 3.8 -.- 2.0 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)

2023.10.19 03:19:08 36.4170 27.1693 2.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.10.19 03:12:53 38.2268 27.6608 5.4 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR)

2023.10.19 02:48:24 37.8268 36.2640 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.10.19 02:34:32 35.7587 28.5237 14.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2023.10.19 02:25:09 37.0035 29.3040 8.2 -.- 1.7 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)

2023.10.19 02:19:35 36.9575 29.3057 11.3 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

2023.10.19 01:48:28 40.4423 35.0127 8.5 -.- 1.7 -.- SEKERBEY-(CORUM)

2023.10.19 00:45:19 38.3343 40.7905 7.9 -.- 1.6 -.- OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR)

AFAD'IN 19 EKİM GÜNÜ KAYDETTİĞİ DEPREMLER

19-10-2023 08:38:20 37.771 35.591 7 ML 1.7 Kozan (Adana) 606804

19-10-2023 08:20:25 38.156 38.711 6.43 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 606803

19-10-2023 08:17:44 38.293 38.848 7 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 606802

19-10-2023 08:03:53 37.011 26.544 10.67 ML 1.8 Ege Denizi - [63.14 km] Bodrum (Muğla) 606801

19-10-2023 07:57:43 38.374 32.158 3.85 ML 1.7 Kadınhanı (Konya) 606800

19-10-2023 07:54:03 37.031 26.582 6.06 ML 2.5 Ege Denizi - [59.60 km] Bodrum (Muğla) 606799

19-10-2023 07:48:46 38.47 37.06 7.08 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 606798

19-10-2023 07:36:49 38.166 38.402 21.36 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 606797

19-10-2023 07:25:34 36.987 26.471 7 ML 3.7 Ege Denizi - [69.85 km] Bodrum (Muğla) 606795

19-10-2023 07:23:09 38.494 25.754 7.47 ML 2.9 Ege Denizi - [48.90 km] Çeşme (İzmir) 606794

19-10-2023 07:08:39 38.658 39.156 7.94 ML 1.3 Merkez (Elazığ) 606796

19-10-2023 06:59:11 37.753 36.279 7 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş) 606788

19-10-2023 06:43:53 38.02 36.576 7 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 606787

19-10-2023 06:40:22 38.073 38.334 9.44 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 606790

19-10-2023 06:39:00 37.366 29.755 7 ML 1.5 Tefenni (Burdur) 606791

19-10-2023 06:27:54 38.811 40.126 8.06 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ) 606785

19-10-2023 06:15:39 38.265 37.786 7 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 606784

19-10-2023 05:32:11 39.733 34.238 10.67 ML 1.4 Yerköy (Yozgat) 606786

19-10-2023 05:15:44 38.371 39.061 7 ML 3.2 Sivrice (Elazığ) 606782

19-10-2023 05:03:04 38.232 38.594 8.76 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 606783

19-10-2023 04:28:58 37.433 36.961 7 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606778

19-10-2023 04:24:28 37.669 36.418 7 ML 2.4 Andırın (Kahramanmaraş) 606777

19-10-2023 04:05:06 38.854 39.198 21.67 ML 1.3 Keban Barajı - [02.91 km] Merkez (Elazığ) 606781

19-10-2023 04:01:49 38.219 37.7 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 606780

19-10-2023 03:53:10 38.188 27.643 7 ML 1.5 Bayındır (İzmir) 606779

19-10-2023 03:39:30 37.472 36.92 7 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 606775

19-10-2023 03:35:39 40.106 28.133 7 ML 2.0 Bandırma (Balıkesir) 606774

19-10-2023 03:32:11 37.604 37.354 7 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 606776

19-10-2023 03:19:10 36.458 27.254 16.64 ML 2.2 Ege Denizi - [31.44 km] Datça (Muğla) 606773

19-10-2023 03:12:54 38.228 27.664 2.35 ML 1.7 Bayındır (İzmir) 606772

19-10-2023 02:25:10 36.944 29.312 7 ML 1.3 Çameli (Denizli) 606770

19-10-2023 02:22:46 38.087 38.408 7 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 606768

19-10-2023 02:19:35 36.944 29.316 7 ML 1.5 Çameli (Denizli) 606769

19-10-2023 02:07:16 38.134 38.53 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 606767

19-10-2023 02:03:25 39.462 27.812 7.04 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir) 606771

19-10-2023 01:48:28 40.403 35.004 13.34 ML 1.6 Merkez (Çorum) 606766

19-10-2023 01:45:03 38.319 38.194 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 606764

19-10-2023 01:44:30 37.025 26.573 8.3 ML 1.9 Ege Denizi - [60.45 km] Bodrum (Muğla) 606765

19-10-2023 01:26:31 38.237 38.703 9.3 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 606763

19-10-2023 01:19:29 37.977 36.578 7.15 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 606761