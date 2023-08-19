Türkiye'de yangına karşı refleksler gelişiyor! Adana'da orman yangını anında söndürüldü

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Türkiye'de yangına karşı refleksler gelişiyor! Adana'da orman yangını anında söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın yayılmadan ve evlere sıçramadan söndürüldü. Kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü yangın ekiplerin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması sürüyor. 

Detaylar birazdan sizlerle...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# adana # feke # yangın # orman yangını
Çok Okunanlar
Kont Drakula efsanesi nedir?
Kont Drakula efsanesi nedir?
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Hamamböceklerini ve karıncaları evden uzak tutmak için 3 doğal çözüm
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Yediği meyve hayatını değiştirdi!
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Salçadaki küfü jilet gibi yok etme tekniği! Aşçıların hep uyguladığı teknik
Öne Çıkanlar "Kılıçdaroğlu'nun Keyfi Beyde Yok!" | Gazeteci Yazar Sevda Türküsev'den dikkat çeken CHP yorumu "Kılıçdaroğlu'nun Keyfi Beyde Yok!" | Gazeteci Yazar Sevda Türküsev'den dikkat çeken CHP yorumu Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı! Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı!