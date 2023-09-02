Türkiye'nin en büyük Cemevi Külliyesinin temeli atılıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan Hacıbektaş ilçesindeki arsa üzerine Türkiye'nin en büyük Alevi Kültürü ve Cemevi Külliyesi yapılacak. Hacıbektaş'a kazandırılacak eserin temel atma töreni 2 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'da düzenlenecek.

MHP Nevşehir İl Başkanı Adnan Doğu bir açıklama yaparak Nevşehir'deki tüm vatandaşları temel atma törenine davet etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ALEVİ KÜLTÜRÜ VE CEMEVİ KÜLLİYESİ TEMELİ ATILIYOR

Federasyon Başkanı Mehmet Şahin, projeye dair şu bilgileri paylaştı:

“Hacı Bektaş’ta yapılmaya başlanan bu projenin arsası MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hibe edildi. Kendisinin burada 6 dönümlük bir arazisi varmış. Şimdi bu arazi üzerine 4 kapı, 40 makam esasıyla 6 bin metrekare kapalı alan zemin üzerine iki katlı bir dergah inşa edeceğiz. Bugün de onun temelini atacağız. Projenin yaklaşık maliyeti 66 milyon TL. Projeyle Federasyon adına çeşitli kurumlardan, kişilerden bağışlar almak suretiyle harekete geçireceğiz.”

“Dergahımızda iki kattan oluşacak. İki tane toplantı ve konferans salonu olacak. İbadet kısmıyla ilgili geniş bir yerimiz olacak. Kütüphane ve dersliklerimiz de yer alacak. Dergahın alt katında da cenazeler için hizmet veren gasilhane vb. bölümler yer alacak. Dergahımız tüm Alevi dergahlarında olduğu gibi Alevi-Sünni demeden her kesme açık olacak. Dergahımızda yer alacak yemekhane kısmına yoldan geçen her canımız gelip rahatlıkla yemeğini yiyebilecek. Ve burada 60-70 kişilik de misafirhanemiz olacak. Yani burası zamanla uluslararası tam bir çekim merkezi olacak.”