Tuzla'da korkutan gemi yangını

Tuzla'da tersanede tadilatta olan yağ tankeri gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Tuzla'da korkutan gemi yangını
Tuzla'da korkutan gemi yangını
Editör: Süleyman Daban
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Yangın. Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki tersanede saat 20.00 sıralarında tadilatta olan 110 metre uzunluğundaki Panama bandıralı yağ tankeri gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, gemide hasar oluştu. Dumandan etkilenen kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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