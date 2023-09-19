İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 24 şüpheli yakalandı!

İzmir'de 33 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez, Bayındır, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 11 kilo 510 gram esrar-skank, 147 gram sentetik uyuşturucu, tuvalette saklanmış çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde, 3 tüfek, 3 tabanca ve bu silahlara ait 43 fişek ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı.