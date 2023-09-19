Kamyon yoldan çıkıp ağaca çarpmıştı! Olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de ağaca çarparak kaza yapan kamyona zarar verilmesinin ardından çıkan kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde seyir halindeki kamyon, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Bunun ardından kaza yerindeki çay bahçesinde bulunan A.B, M.A. ve B.A. ile kamyondaki N.H.A, E.K. ve S.K. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında çay bahçesindeki 3 kişinin zarar verdiği kamyonda hasar oluştu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan taraflar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıslar hakkında, "maddi hasarlı trafik kazası", "mala zarar verme", "kavga" suçlarından işlem başlatıldı.